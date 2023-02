Mes in beslag genomen van minderjarige jongen

De jongen liep in een groepje met andere jongens. Ze waren aan het opscheppen over een vechtpartij die zou gaan gebeuren en de 14-jarige jongen maakte een opmerking waaruit bleek dat hij een mes bij zich had. Het toeval wilde dat er juist een agent in zijn vrije tijd achter het groepje liep en alles meekreeg wat er gezegd werd.

De agent waarschuwde zijn collega’s en die kwamen ter plaatse naar de Grote Markt. Daar werd de jongen aangehouden. Hij is overgebracht naar het bureau. Zijn mes, dat hij dus echt bij zich had, werd in beslag genomen. Met zijn ouders is besproken dat de jongen voor een alternatieve straf doorverwezen wordt naar HALT.