Advocaat en journalisten wonen training stroomstootwapen bij

Aanleiding voor de uitnodiging voor het gesprek en een demonstratie van het stroomstootwapen was de uitzending van Op1 van vrijdag 13 januari. Gerald Roethof en Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) waren te gast bij de talkshow om te praten over een fatale arrestatie in Amerika, waarbij een stroomstootwapen was gebruikt. De twee waren uiterst kritisch over het gebruik van het wapen, ook door de Nederlandse politie. De veiligheid van het gebruik van het middel werd ter discussie gesteld. Ook werd gewezen op mogelijke gezondheidsrisico’s bij verdachten waarop het stroomstootwapen wordt gebruikt. Het risico op overlijden van verdachten na gebruik van het stroomstootwapen was in Nederland niet uitgesloten, meende de advocaat.

De politie was niet uitgenodigd om bij het actualiteitenprogramma aan te schuiven.

De opmerkingen zorgden voor verontwaardiging bij de politie. ‘Het is belangrijk om context te geven, zodat bij een volgende uitzending de juiste feiten en omstandigheden op tafel komen, mocht weer de keuze worden gemaakt om de politie niet aan de gesprekstafel te vragen’, aldus hoofd Operatien in Amsterdam Janis Tamsma, die donderdag met onder andere portefeuillehouder geweldsmiddelen Frank Paauw het gesprek aanging. Janis Tamsma is binnen de politie verantwoordelijk voor de invoering van het stroomstootwapen onder de 17.000 zogeheten ‘first responders’ in de basisteams.

Raadsman Roethof en Op1-presentatrices Natasja Gibbs en Nadia Moussaid gingen op de uitnodiging in; politica Simons niet.