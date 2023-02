Gewonde bij steekincident in Maastricht

Omstreeks 02:40 uur kreeg de politie een melding van een steekincident. Hierbij raakte een persoon gewond. Ter plaatse is eerste hulp verleend aan het slachtoffer. Op basis van informatie kon de politie korte tijd later in de omgeving een #verdachte aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De omgeving is afgezet. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Op dit moment is het onderzoek in volle gang en kunnen we geen verdere mededelingen doen.