Politie zoekt getuigen na geweldsincident Hoofddorp

Toen het slachtoffer de bus uitstapte, werd hij achtervolgd door een man. In de richting van Eiland werd hem gevraagd zijn bezittingen af te geven. Toen het slachtoffer dit weigerde en het op het rennen zette, werd hij ingehaald door de verdachte. Hierbij is hij gestoken met wat lijkt op een steekwapen. Het slachtoffer is vervolgens ontkomen en richting het ziekenhuis gegaan. Hier is hij behandeld voor zijn verwondingen. De verdachte is na een zoekslag niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Licht getinte huidskleur

Ongeveer 19 jaar

1,85 tot 1,90 meter lang

Zwarte broek en jas

Hij droeg een grijze trui met capuchon

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u rond 01.30 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving station Spaarne Gasthuis/Eiland, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier.

2023037722