Overval distributiecentrum Visseringweg in Diemen

Op 22 februari omstreeks 01.00 uur komen twee overvallers het distributiecentrum binnen en bedreigen aanwezige medewerkers met een vuurwapen. De medewerkers worden gedwongen om op de grond te gaan liggen waarbij het vuurwapen bij één van hen tegen het hoofd wordt gezet. Een ander wordt met het vuurwapen hard op het hoofd geslagen. De situatie is zeer dreigend waarbij de overvallers goederen eisen. Nadat de overvallers goederen wegnemen, slaan ze op de vlucht en laten de medewerkers geschrokken achter. Daarna worden de hulpdiensten ingeschakeld waarbij één medewerker ter plaatse is nagekeken door het ambulancepersoneel. De gealarmeerde politie heeft een zoekslag gemaakt in de omgeving naar de overvallers, maar helaas niet aangetroffen.

Vlucht:

Kort na de overval wordt gezien dat meerdere Volkswagen polo’s, uit de omgeving van het distributiecentrum, hard wegrijden. De betrokkenheid van deze auto’s wordt onderzocht.

Signalementen verdachten:

Verdachte 1:

- man

- mollig

- tussen de 1.70m en 1.80m lang

- groene onderbroek

- zwarte joggingsbroek

- zwarte bivakmuts

- zwarte (schoonmaak) handschoentjes

Verdachte 2:

- man

- slank

- tussen de 1.70m en 1.80m lang

- zwarte hoodie

- zwarte joggingsbroek

- zwarte bivakmuts

- zwarte Balenciaga schoenen

Ter plaatse is de recherche een uitgebreid onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.