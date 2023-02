Vier jongeren aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging

De politiemensen ontvingen rond 22.30 uur een melding dat er een jongen bij een cafetaria in de Zuivelstraat door meerdere jongens in elkaar was geslagen. De jongen had meerdere vuistslagen op zijn gezicht gekregen. Hij heeft aangifte gedaan. Agenten hebben vier tieners (12, 14, 15 en 17 jaar) aangehouden. Er zijn ter plaatse getuigenverklaringen opgenomen en de politie bekijkt camerabeelden. De vier verdachten worden verhoord.