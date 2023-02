Vier aanhoudingen in Assen na meerdere meldingen overlast

Al geruime tijd kwamen er vanuit de omgeving van de locatie meldingen van druggerelateerde overlast. Daarop is de politie een onderzoek gestart. Dat onderzoek leidde onder andere naar de aanhouding van de vier verdachten.

Drugshandel

De aangehouden personen worden verdacht van handel in drugs. Het gaat om vier mannen van 19, 30, 36 en 39 jaar oud. Alle vier woonachtig in Assen. In de woning zijn ook verschillende drugs aangetroffen en een contant geldbedrag. Dit is in beslag genomen. Het onderzoek is nog niet afgerond, de verdachten zitten nog vast en worden gehoord.

Verdachte situatie? Maak er melding van!

In dit onderzoek waren de meldingen die wij ontvingen essentieel voor het onderzoek en de aanhoudingen. Merkt u in uw buurt iets opmerkelijks? Ziet u iets verdachts of heeft u ergens geen goed gevoel bij? Meldt het bij ons. Dat kan via ons nummer, 0900-8844. Wilt u liever een melding doen zonder dat uw naam bekend wordt? U kunt een melding doen zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000 (gratis), of online via meldmisdaadanoniem.nl. Uw melding helpt om uw omgeving veiliger te maken.