Man aangehouden na schietincident

Even na 15:30 uur kreeg de politie melding van het schietincident aan de Veenestraat in Bunschoten-Spakenburg. Agenten troffen er een gewonde, 59-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Er zou meerdere keren zijn geschoten.

Snelle aanhouding

Na onderzoek konden agenten niet veel later de verdachte uit Nijkerk aanhouden in diezelfde plaats. Met een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV), werd hij uit zijn voertuig gehaald. In de woning van de man aan de Sperwerhof in Nijkerk werd vervolgens een vrouw aangetroffen. Het onderzoek naar haar identiteit en doodsoorzaak loopt volop. Daarvoor is er na het aantreffen een PD-unit in de straat geplaatst.

De aangehouden verdachte zit vast en een groep rechercheurs werkt aan de zaak. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, vragen we om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan het onderzoek helpen. Ook beelden kunnen essentieel zijn.

^SV 2023082895