Hennepkwekerij ontdekt tijdens brand in bedrijfsunit Wormerveer

In het pand vond de politie een kast die ingericht was als hennepkwekerij. Hier bleken rond de 200 hennepplanten te staan.

Er is niemand aangehouden, wel wordt de betrokkenheid van de huurder onderzocht. De man wordt later uitgenodigd voor verhoor.

De hennepplanten zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De kweekapparatuur is tijdens de brand onherstelbaar beschadigd geraakt.

De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand.

Vermoeden van hennepkwekerij in uw omgeving?

Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Bel dan de politie via 0900 – 8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. Ook is het mogelijk om bij uw gemeente melding te maken bij het vermoeden van een hennepkwekerij.