Politie verricht snelle aanhoudingen na straatroof in Hoorn

Toen het slachtoffer rond 16.55 uur op een bankje zat in het park bij het Stationsplein, passeerden vier personen de man. Eén van deze personen liep richting de jongen en begon het slachtoffer te intimideren. Twee andere personen uit de groep voegde zich bij het incident. Zij vroegen vervolgens het slachtoffer om zijn persoonlijke bezittingen af te geven. Toen hij dit weigerde, ontstond er een worsteling. Hierbij zijn de eigendommen van de man buitgemaakt. Het slachtoffer is gevlucht en heeft vervolgens de politie ingeschakeld.

Na een zoekslag zijn de verdachten rond 17.35 uur aangehouden aan de Claes Molenaersgang en Kleine Noord. De verdachten zijn meegenomen naar bureau en hun rol bij de straatroof wordt onderzocht. De andere persoon uit de groep is niet aangehouden, aangezien deze persoon niet betrokken is bij het incident.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze straatroof en komt ondanks de aanhoudingen graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

2023038184