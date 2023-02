Man opgepakt voor beroving met vuurwapen in Eindhoven

Straatroof

Het slachtoffer, een 31-jarige man uit Eindhoven, had een verkoopafspraak via Marktplaats gemaakt voor een draagbare minicomputer. Op een afgesproken plek in Eindhoven troffen beide mannen elkaar. Eenmaal in gesprek overhandigde het slachtoffer de computer aan de verdachte zodat die het apparaat kon bekijken. De verdachte ging er vervolgens zonder te betalen vandoor met de computer. Het slachtoffer gaf zich echter niet zomaar gewonnen en rende achter de verdachte aan die hij al snel wist in te halen. Tijdens zijn vlucht zou de verdachte enkele schoten hebben gelost. Het slachtoffer raakte daardoor gelukkig niet gewond. De twee mannen raakten in een worsteling met elkaar en het slachtoffer kreeg daarbij een klap op zijn hoofd. De verdachte wist te ontkomen.



Aanhouding

Al vrij snel kwam tijdens het onderzoek van de recherche een verdachte in beeld. Woensdagmiddag leidde dat tot de aanhouding van een 21-jarige verdachte uit Eindhoven. De verdachte werd op de openbare weg aangehouden door het arrestatieteam. Hij zit vast voor verder onderzoek en zal worden verhoord.