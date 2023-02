Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding van verdachte van mishandeling

De politie kreeg rond 00:10 uur een melding van een mishandeling in een woning in Scheemda. Daarbij zou het slachtoffer ook zijn bedreigd met een vuurwapen. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan.

Aanhouding

De politie kwam de verdachte later in de nacht op het spoor in de stad Groningen. Omdat hij mogelijk in het bezit was van een vuurwapen, is de politie met onder andere een arrestatieteam en een hondengeleider er plaatse gegaan. Agenten troffen de 52-jarige man uit Scheemda rond 04:00 uur aan bij een horecapand aan de Nieuwstad in Groningen. De verdachte werkte niet mee bij zijn aanhouding. Daarop is door de politie een waarschuwingsschot gelost. Daarbij raakte niemand gewond. De verdachte is vervolgens aangehouden op verdenking van mishandeling en hij is overgebracht naar het cellencomplex.

Meerdere verboden wapens

De politie heeft in het vervolgonderzoek rond 05:00 uur ook een 48-jarige man uit Barendrecht aangehouden bij een horecapand aan het Gedempte Zuiderdiep. Ook is er een auto in beslag genomen. Bij een zoekactie in de auto vond de politie meerdere verboden wapens.

Uit politieonderzoek moet duidelijk worden wat de rol van beide afzonderlijke verdachten is geweest bij de melding van een mishandeling in Scheemda. Ook wordt onderzoek gedaan naar de aangetroffen wapens. Beide mannen worden verdacht van verboden wapenbezit. Ze zullen worden gehoord.

Heeft u informatie of tips over de incidenten? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem via 0800-7000.