Aanhouding schietincident Editiestraat Almere

Op 3 november 2022 kreeg de politie `s nachts melding van een harde knal in de buurt van de Editiestraat in Almere. Ter plaatse bleek een pand in die straat te zijn beschoten.

Aanhouding

Rechercheurs hebben destijds direct een onderzoek gestart om te achterhalen wie voor deze beschieting verantwoordelijk is. In dat onderzoek is donderdag 23 februari een 19-jarige man uit Almere aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid en is in zijn woonplaats gearresteerd. De verdachte zit momenteel nog in hechtenis.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek van de recherche gaat door. Meer aanhoudingen worden daarbij niet uitgesloten. Bezit u over informatie over deze beschieting en hebt u deze nog niet met ons gedeeld? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 of Meld Misdaad Anoniem.