Poging straatroof in Maarssen, politie zoekt getuigen

Tussen 14:30 en 15:30 uur heeft het slachtoffer de afspraak in de omgeving van de Nicolaas Maesstraat ter hoogte van de Frans van Mierisstraat in Maarssen. De verdachte bedreigt het slachtoffer dan met een steekwapen. Het slachtoffer laat het er niet bij zitten en er ontstaat een vechtpartij. De dader vlucht hierna vanaf de Nicolaas Maesstraat richting de Frans van Mierisstraat.

De politie is op naar een persoon die voldoet aan het volgende signalement:

Jongen tussen de 17-19 jaar oud

150-160 centimeter lang

Blanke huidskleur

Normaal postuur

Vol gezicht

Donkerkleurige ogen

Donkerkleurig vlassnorretje

Oortjes in

Zwarte muts

Zwarte jas met capuchon

Zwarte trainingsbroek

Zwart mondkapje

Iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen van deze poging straatroof. Of misschien zijn er wel mensen die weten wat er is gebeurd of weten wie de straatrover is. Misschien zijn er zelfs wel camerabeelden waarop het incident te zien is. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kan gebruik worden gemaakt van onderstaand tipformulier.