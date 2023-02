Twee aanhoudingen voor handel in verdovende middelen

De politie kwam de verdachten op het spoor door middel van enkele Meld Misdaad Anoniem meldingen. Op basis van die signalen is een onderzoek gestart waarbij er donderdagavond 23 februari een winkel en een box aan de Columbuslaan zijn doorzocht. In de winkel waren een 32-jarige Amersfoorter en 21-jarige Utrechter aanwezig. Zij hadden beide verdovende middelen bij zich.

Box gesloten

In de doorzochte box waren naast verdovende middelen en verpakkingsmaterialen daarvoor ook andere illegale handelswaar aanwezig waaronder verboden medicijnen. Alle spullen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Beide mannen zijn aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. De doorzochte box is op last van de burgemeester direct gesloten.

Aanvullende acties

Naast deze actie hebben gemeente, politie en andere partners ook verschillende winkels en bedrijven in winkelcentrum Lunetten en de omgeving daarvan gecontroleerd. Daarbij bleek een winkel sterke drank te verkopen zonder vergunning, troffen de partners enkele personen aan de niet in Nederland mogen werken en was er sprake van illegale kamerverhuur.

Melden loont, ook anoniem

De politie ziet niet alles en tips van bewoners zijn dan ook van groot belang. Ook deze zaak kwam aan het rollen door een alerte tipgever. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Mensen lopen met tassen het huis of bedrijf in en uit.

De ramen van het huis zijn vaak beslagen en de afzuigkap staat veel aan.

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Maar u kunt dit dus ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.