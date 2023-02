Gewapende overval op avondwinkel Herenstraat

De overval is omstreeks 21.00 uur gepleegd. Een man nam onder bedreiging van een vuurwapen onder meer geld mee uit de winkel.

Signalement

Van de verdachte is het volgende signalement bekend. Het gaat om een man met een lichte huidskleur van naar schatting twintig jaar oud en 1.60 tot 1.70 meter lang. Hij droeg een zwarte jas waarvan de capuchon over zijn hoofd zat. Onder zijn jas droeg hij een zwart vest. Verder had hij zwarte handschoenen en grijze schoenen aan, een mondkapje op en droeg een blauwe plastic tas bij zich. De man sprak Engels tegen de winkelier.

Ondanks een zoekslag in de omgeving, kon de man niet worden aangehouden.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u donderdag 23 februari voorafgaand, tijdens of na de overval iets opvallends gezien in de buurt van de avondwinkel aan de Herenstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.