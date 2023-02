Bewoners E. Flipsestraat opgeschrikt door explosie

Na de melding zijn agenten gelijk in gesprek gegaan met de hevig geschrokken bewoonster. Daarnaast zijn camerabeelden veiliggesteld en is met mogelijke getuigen gesproken. De recherche houdt rekening met een incident in de relationele sfeer.

Meer camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek zijn altijd welkom. Ook mensen die iets hebben gezien of iets is opgevallen in de nacht of vroege vrijdagochtend willen we graag spreken. Deel je tip via onderstaande mogelijkheden.