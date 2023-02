Drugsafval aangetroffen in Made en Hooge Zwaluwe

(Stockfoto)

Rond 06.00 uur ontving de meldkamer een melding van mogelijk drugsafval op de Witteweg in Made. Ter plaatse treffen agenten 7 vaten aan met een vloeistof.

Rond 07.00 uur kwam er een tweede melding van drugsafval binnen, op de Hoevenseweg in Hooge Zwaluwe. Ook daar treffen agenten 15 vaten aan met een vloeistof.

De brandweer heeft op beide plekken metingen verricht. Hieruit blijkt dat het vermoedelijk om drugsafval gaat, gebruikt om drugs te verwerken. Uit de metingen blijkt ook dat er weinig tot geen vervuiling voor het water is. De vaten zijn opgeruimd door specialistische diensten.

Heeft u iets gezien?

Agenten hebben ter plaatse onderzoek gedaan, echter is er geen daderindicatie. De politie is dus nog op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben van de dumping. Denk hierbij aan een verdacht persoon of voertuig. Meld dit dan via 0900-8844 of anoniem via M. op 0800-7000.