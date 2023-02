Verdachte aangehouden na anonieme meldingen

De woning aan de Willem Knuttelstraat trok de aandacht vanwege diverse anonieme meldingen. Na verder onderzoek is besloten om donderdagavond de woning binnen te treden. Voordat agenten de woning binnen gingen, zagen zij eerst nog een persoon de woning uit komen. Na controle bleek deze man drugs te hebben gekocht in de woning. Ook reed hij op een vermoedelijk gestolen bromfiets. De 44-jarige Tilburger is aangehouden.

In de woning troffen agenten, met behulp van een drugs- en geldhond, ruim 900 gram amfetamine, ruim 2000 gram versnijdingsmiddel en verschillende drugsgerelateerde goederen aan. Ook vonden zij een grote hoeveelheid contant geld. De 62-jarige bewoner is aangehouden. De politie stelt ook de gemeente en woningbouw in kennis voor eventuele verdere maatregelen.

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt

Meldingen van inwoners helpen bij de aanpak van criminaliteit. Inwoners die verdachte situaties zien of vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunnen dat melden bij de politie via 0900 8844. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.