Politie zoekt getuigen van ‘voetbalgeweld’

Het duel tussen twee lagere elftallen van de amateurverenigingen NVC uit Naarden en BVV’31 uit Blaricum dat rond 15.45 uur eindigde werd een lid van het bezoekende elftal in de dug-out door circa zes tot zeven personen belaagd en mishandeld. Een van die betrokkenen trapte de 26-jarige speler vol in de borst. Het slachtoffer kwam daarbij ten val en werd volgens door de andere personen meerdere malen geschopt en geslagen. Hij werd daarbij ook aan het hoofd geraakt. Ook een 29-jarige speler van het bezoekende elftal werd belaagd en werd door een verglijkbaar aantal mensen mishandeld en door een van hen tegen de grond geslagen en dararna getrapt. Na deze geweldsexplosie keerde de rust enigszins terug, mede omdat andere personen het vechten lieten stoppen, waarbij de twee slachtoffers ontzet konden worden. De inmiddels gewaarschuwde politie hield op het complex van NVC een 29-jarige verdachte uit Hilversum aan. Beide spelers van BVV ’31 deden aangifte en moesten zich onder doktersbehandeling laten stellen. De 29-jarige verdachte werd ingesloten voor verhoor.



De politie stelt een onderzoek in naar de geweldsexplosie en is daarbij op zoek naar getuigen en vooral naar beelden van het incident. Die kunnen via onderstaand tipformulier met de politie gedeeld worden.