Winkelovervaller (20) aangehouden

Aanhouding

Rond 19.45 uur ging de verdachte de supermarkt binnen en bedreigde zij de aanwezige medewerkers met een vuurwapen gelijkend voorwerp. Niet veel later werd de verdachte overmeesterd door het winkelpersoneel en kon zij worden aangehouden door de politie. Zij zit op dit moment nog vast.

Was u getuige van de winkeloverval?

Wij komen graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de overval op de supermarkt op vrijdagavond 24 februari. Bent u getuige geweest? Bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2023039821