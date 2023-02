Aanhouding na geweld tegen politieagent Rotterdam Zuid

Rotterdam - Op de Langenhorst in Rotterdam Zuid weigerde een persoon medewerking te verlenen aan preventief fouilleren. Een omstander, een 25-jarige Rotterdammer, belemmerde het optreden van politieagenten en werd agressief en sloeg een politieagent in het gezicht. De agent viel hierdoor op de grond en voelde zich dusdanig bedreigd dat hij spoedassistentie opriep. De verdachte sloeg inmiddels op de vlucht. Toegesnelde collega’s zetten de achtervolging in en na een korte achtervolging kon de verdachte mede door de inzet van een diensthond, onder controle gebracht worden en aangehouden op de Larenkamp. De verdachte werd aangehouden voor belemmering en mishandeling en meegenomen naar het bureau. Daar wordt hij gehoord.