Twee gewonden na schietpartij Maashaven

We zijn op zoek naar één verdachte. De verdachte wist weg te komen, nadat mensen in het café het wapen af hebben kunnen pakken. De verdachte is daarna het cafe uit gerend. De aanleiding van de schietpartij is nog onduidelijk. Er wordt momenteel uitgebreid onderzoek gedaan. Zo spreken we met meerdere getuigen, worden camerabeelden bekeken en forensisch onderzoek verricht. We maken graag gebruik van uw hulp.



Wie heeft meer informatie over schietincident?

Heeft u camerabeelden (van bijvoorbeeld een deurbelcamera of beveiligingscamera) waarop mogelijk iets te zien is? Wij willen de beelden graag ontvangen. U kunt bellen naar 0900-8844.



U kunt ook anoniem uw tips delen

Dit kan ook geheel anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar u uw informatie kwijt kunt over criminaliteit.