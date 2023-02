Pakketjes met drugs en geld onderschept

Het verzendbedrijf opende bij een steekproef een pakket waar twee kilo drugs in werd aangetroffen. Na onderzoek bleek er nog een verdacht pakketje te zijn, hier zat meer dan twintigduizend euro in. De politie werd direct gealarmeerd, ging op onderzoek uit en nam de inhoud van de pakketjes in beslag. Met behulp van het verzendbedrijf gingen agenten, verkleed als medewerkers van het verzendbedrijf, op pad om de lege pakketjes alsnog te bezorgen bij de geadresseerde. Zodoende konden zij de verdachte aanhouden wanneer hij de pakketjes in ontvangst nam. De 53-jarige man uit Oosterhout was echter niet thuis, maar kon later alsnog aangehouden worden. Hij wordt verdacht van witwassen.

De woning van de man is doorzocht. Bij deze doorzoeking is ook een vuurwapen aangetroffen. Deze is in beslag genomen.