Verdachte schietpartij Maashaven aangehouden

Zaterdagavond, omstreeks 20.30 uur, kreeg de politie een melding van een schietpartij aan de Maashaven in Rotterdam. De schietpartij vond plaats in een café, waarbij twee mannen gewond zijn geraakt. Eén van hen is zwaargewond. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.



Mensen in het café hebben de verdachte vastgepakt en het wapen van hem af weten te pakken. De verdachte is daarna het café uit gerend en gevlucht. Toen de politie arriveerde, is direct een onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Zo spraken we met meerdere getuigen, werden camerabeelden bekeken en forensisch onderzoek verricht. Een eerste buurtonderzoek werd gestart en een oproep in de media. Het recherchewerk leidde tot de verdachte, een 34-jarige Rotterdammer, die zondagmiddag in een woning kon worden aangehouden