Getuigen gezocht van beroving

Omstreeks 18.45 uur liepen de jongens vanaf het winkelcentrum in Schalkwijk naar de Waddenstraat toen zij doorkregen dat drie jongens achter hen aanliepen. In de Waddenstraat werden zij door de jongens vastgegrepen. Ze moesten hun persoonlijke bezittingen aan hen afstaan. Eén van de twee slachtoffers werd ook geslagen. Zijn vriend wist weg te komen. Met een aantal persoonlijke bezittingen van het slachtoffer in de hand gingen de verdachten er rennend vandoor in de richting van de Europaweg.

De politie werd gealarmeerd en startte direct een onderzoek. Na een zoekslag werden de verdachten niet meer aangetroffen.

Signalement verdachten

Van twee van de drie verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1:

- Man

- Rond 1.70 meter lang

- Lichte huidskleur

- Rond 15 jaar oud

- Normaal postuur

- Klein snorretje, donkerbruin of zwart



Verdachte 2:

- Man

- Rond 1.85 á 1.90 meter lang

- Getinte huidskleur

- Rond 16 jaar oud

- Dun postuur

- Zwart haar

Getuigenoproep

De recherche in Haarlem onderzoekt deze beroving en komt graag in contact met getuigen of mensen die meer weten over deze zaak. Heeft u zondagavond 26 februari omstreeks 18.45 uur iets gezien in de omgeving van de Waddenstraat in Haarlem dat mogelijk met de beroving te maken heeft? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie. Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). U kunt via Meld Misdaad Anoniem ook anoniem uw informatie delen via telefoonnummer 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2023041099