Update: verdachte aangehouden voor betrokkenheid aangetroffen lichaam in Amsterdam-Noord

Amsterdam - Op maandagmiddag 27 februari is in samenwerking met de Portugese autoriteiten en de Koninklijke Marechaussee een 25-jarige man op de luchthaven in Lissabon aangehouden. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van een 21-jarige man die op zondagavond 26 februari in een woning aan de Vegastraat in Amsterdam-Noord is aangetroffen.