Man overleden na steekincident in portiek

Om 18.20 uur kwam de melding binnen dat in het portiek van een woning aan de Erasmusweg een gewonde man zou liggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de man is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij later op de avond aan zijn verwondingen overleden.

Grootschalig onderzoek

De politie heeft onder leiding van een officier van justitie een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) ingesteld en doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Heef u iets gezien of gehoord bij het flatgebouw aan de Erasmusweg (nabij het Erasmusplein)? Bel dan de politie via onderstaande contactmogelijkheden. Verder kunt u ook het onderstaande tipformulier invullen.

Beschikt u over camerabeelden in deze omgeving, dan kunt u deze uploaden via onderstaand formulier.