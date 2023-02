Twee verdachten stichtten autobrand bij het Willem Dreespark

Op zondagochtend 26 februari rond 08:00 uur kwam er een melding van een autobrand op de Willem Dreespark. De brandweer had het vuur snel onder controle en de politie is een onderzoek gestart, vanwege het vermoeden van brandstichting. Vermoedelijk gooiden twee verdachte vloeistof over de auto en vertrokken vervolgens richting het Hildebrandplein.

De politie is op zoek naar twee verdachten die voldoen aan het volgende signalement:

Jongens tussen de 15-16 jaar oud

Mager/tenger postuur

Zwarte jas

Zwarte broek

Sjaal voor het gezicht

Iets gezien?

De politie doet onderzoek naar de brandstichting van de auto. De politie zoekt getuigen van de brandstichting. Hebt u informatie? Hebt u bijvoorbeeld iets verdachts gezien in de omgeving van het Willem Dreespark? Woont u in de omgeving en beschikt u over camerabeelden van de ochtend van 26 februari? Geef uw tips door via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kun je onderstaand tipformulier gebruiken.