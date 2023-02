Autobranden Hardwareweg en Soesterweg Amersfoort

Hardwareweg

Zaterdagochtend 25 februari omstreeks 01.15 uur werd ontdekt dat een auto aan de Hardwareweg in Amersfoort in brand stond. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. De auto is zwaar beschadigd geraakt door de brand.

Soesterweg

Om 02.15 uur kwam er een melding binnen van een autobrand op de Soesterweg in Amersfoort. Het vuur kwam een paar meter hoog. De auto stond vlak bij woningen geparkeerd en uit voorzorg zijn de bewoners uit hun woning gehaald. Ook hier kwam de brandweer ter plaatse en bluste de brand. De auto raakte zwaar beschadigd.

Brandstichting

De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting. Of de branden iets met elkaar te maken hebben, is onderwerp van onderzoek.

Wie heeft iets verdachts gezien?

In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar mensen die in de vroege zaterdagochtend iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Hardwareweg en de omgeving van de Soesterweg. Ook zijn camerabeelden uit de omgeving van de Hardwareweg en de Soesterweg zeer welkom.

Contact

Contact opnemen met de politie kan op de volgende manieren