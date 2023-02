Geweldsincident in Assen

Steekverwonding

Het slachtoffer, een 32-jarige man uit Assen, bleek een steekverwonding te hebben. Hij raakte lichtgewond. Naar de toedracht van dit incident loopt een onderzoek. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Tips

We willen graag weten wat zich aan de Kerkstraat heeft afgespeeld. Heeft u informatie of andere achtergrondinformatie waarvan u vermoedt dat dit interessant kan zijn voor het onderzoek? We komen graag met u in contact. Bel met 0900-8844 of neem contact met ons op via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.