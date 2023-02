Politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting in Drachten

Brandstichting

Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. Er heeft een sporenonderzoek plaatsgevonden en hebben een buurtonderzoek gedaan. Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van brandstichting.

Tips

Het incident heeft begrijpelijkerwijze een grote impact op de bewoner van de woning en de omwonenden aan de Tynje. We willen daarom graag weten wat zich op zondagavond even voor 23:00 uur aan in de omgeving van de Tynje in Drachten heeft afgespeeld. Heeft u informatie of andere achtergrondinformatie waarvan u vermoedt dat dit interessant kan zijn voor het onderzoek? Beschikt u over camerabeelden? We komen graag met u in contact. Bel met 0900-8844 of neem contact met ons op via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.