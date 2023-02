Politie zoekt getuigen en camerabeelden na autobrand in de Geraniumstraat in Sappemeer

Politie doet onderzoek

De autobrand ontstond rond 01:50 uur ’s nachts op de parkeerplaats aan de Geraniumstraat en lijkt opzettelijk aangestoken. We hebben, nadat de brand was geblust, de plek van de brand afgezet. Vandaag doen we forensisch onderzoek en onderzoek in de buurt om meer te weten te komen over de toedracht.

Deel beelden of tips

Heeft u iets gezien of gehoord in de nacht van 28 februari rond 01:50 uur? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving waar mogelijk iets op te zien is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Tips doorgeven en beelden uploaden kan ook via het tipformulier hieronder.