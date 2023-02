Verdachte van serie inbraken in Meppel aangehouden

De verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is vanmorgen in Meppel aangehouden. De man kwam in beeld nadat de politie vorig jaar een onderzoek startte naar een groot aantal inbraken in Meppel. “Op het moment dat de inbraken toenamen, hebben we verschillende interventies gepleegd om de inbraken te stoppen en de verantwoordelijken aan te houden", zegt operationeel expert Bas Slomp van basisteam Zuidwest Drenthe. "Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van deze verdachte."



Onderzoek gaat door

Het onderzoek gaat door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. In het onderzoek bekijkt de politie met welke inbraken deze verdachte precies in verband gebracht kan worden. De verschillende aangiftes van inbraak die de afgelopen maanden zijn gedaan, worden hier in meegenomen.