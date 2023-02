Vrouw (53) aan Hooglandstraat overleden door misdrijf

Rond 17:30 uur kreeg de politie melding van een reanimatie aan de Hooglandstraat. Het vrouwelijke slachtoffer wordt in dusdanig verdachte omstandigheden aangetroffen, dat de politie de aanwezige man in de woning arresteert. Eerste hulp mag helaas niet meer baten voor het slachtoffer, de vrouw overlijdt.

De politie is direct een onderzoek gestart om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van dit incident. De afgelopen dagen stonden alle scenario’s nog open. Waarschijnlijk is een ruzie tussen de twee geëscaleerd, waarbij uiteindelijk gestoken is.

De kinderen zijn opgevangen door de politie en voor hen wordt gezorgd.

Vandaag is de verdachte voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Hij is in bewaring gegaan.

