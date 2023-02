Aanhouding voor plaatsen handgranaat op zonnestudio

Na het plaatsen van de handgranaat, heeft de dader een ander zwaar explosief tot ontploffing gebracht voor het pand. Vervolgens is de dader er op een scooter vandoor gegaan.

De melding

In de ochtend van 9 juli 2022 kreeg de politie een melding dat er schade was aan het winkelpand aan de Hildebrandstraat. Daarop gingen collega’s ter plaatse en ontdekten een mogelijk explosief dat aan de dichtgetimmerde voordeur van het pand bevestigd was. Na een eerste inspectie door een specialist van de politie, een zogenaamde Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) werd de EOD ingeschakeld. Deze wisten het explosief van de voordeur te verwijderen en veilig te stellen. In een straal van vijftig meter heeft de politie iedereen veiliggesteld. Daarbij werden acht panden ontruimd.