Getuigen gezocht na diefstal met geweld Herculesplein

Rond 03:00 uur werd het slachtoffer belaagd door een groep van vier jongens. Hierbij liep hij een hersenschudding en verwondingen in zijn gezicht op. Zijn telefoon, AirPods en portemonnee werden gestolen. Op camerabeelden is te zien dat meerdere getuigen het incident hebben gefilmd.

Help mee

De politie doet onderzoek en is op zoek naar beelden en getuigen van het incident. Heeft u rond dit tijdstip iets gezien of gehoord in de omgeving van het Herculesplein? Of heeft u of iemand in uw omgeving wellicht toegang tot de beelden van deze mishandeling? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.