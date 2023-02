Identiteit overleden slachtoffers Arnhemse brand vastgesteld

Het verdere onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog en kan gezien de complexiteit van het onderzoek langere tijd duren. De locatie van de brand geldt nog altijd als plaats delict. Hoewel de politie er niet vanuit gaat dat er meer slachtoffers zijn, nemen we vanzelfsprekend het zekere voor het onzekere. Specialisten doen secuur onderzoek en kammen de locatie van de brand stukje bij beetje uit. Ook om relevante sporen te verzamelen die kunnen verklaren hoe de brand is begonnen.

Hevige brand

De grote brand brak dinsdag even voor 06:00 uur uit. De hulpdiensten waren snel aanwezig, maar gezien de hevigheid van de brand, had de brandweer de hele dag nodig om de brand te blussen. Er werd een NL-alert verstuurd en tientallen mensen moesten hun huis uit. De schade aan verschillende panden is groot en meerdere woningen zijn onbewoonbaar geraakt.

Vragen en getuigen

Voor vragen over de brand heeft de gemeente Arnhem een speciale pagina ingericht. Mensen die getuigen zijn geweest van de brand en nog niet met de politie hebben gesproken, vragen we te melden via 0900-8844.

^SV 2023047602