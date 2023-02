Grote politieactie in Zeeland-West-Brabant met dertien arrestaties

De actie stond onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant en het Landelijk Parket. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar onder andere de productie van, en handel in, meerdere soorten (synthetische) drugs en witwassen. Ruim 450 politiemensen en twintig medewerkers van justitie zijn vanmorgen bij de actie ingezet. Circa 35 adressen in de regio Zeeland-West-Brabant zijn onder leiding van een rechter-commissaris of een officier van justitie doorzocht. Het gaat om meerdere woningen, (bedrijfs)panden en loodsen.

Daarbij zijn diverse soorten drugs, grondstoffen voor het maken van drugs, wapens, munitie en zeer grote geldbedragen aangetroffen. Dit alles is in beslag genomen, net als meerdere voertuigen. Er werden diverse arrestatieteams en ondersteuningsgroepen ingezet om de verdachten op hun verblijfsadressen aan te houden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 23 tot en met 57 jaar. Ze zijn ingesloten in cellencomplexen in de regio en daarbuiten. Maandag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Er zijn beperkingen aan hen opgelegd. Inhoudelijk kunnen daarom over de verdenkingen geen verdere mededelingen worden gedaan.