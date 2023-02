Man aangehouden na bedreigen portier met mes, politie zoekt getuigen

De man loopt rond 23.30 uur naar de ingang van een café aan het Bellamypark. Hij bedreigt daar de portier met een mes. De portier weet naar een veilige plek te gaan. Hij is niet gewond geraakt. De man gaat er vervolgens vandoor. De agenten die inmiddels zijn gewaarschuwd, zien de man die aan het signalement voldoet lopen op de Schuitvlotstraat. Ze hebben hem, onder verzet, aangehouden. De man zit vast. De politie is op zoek naar mensen die getuigen zijn geweest van het incident bij het café. Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.