Overvaller tankstation Waalwijk aangehouden nadat wijkagent aanslaat op diens signalement

Een 39 jarige medewerker van een tankstation aan de Groenewoudlaan in Waalwijk was donderdag even na 15.00 uur was bezig met het vullen van de winkelschappen. Hij ziet dan dat er een persoon in de richting van de ingang loopt. Die persoon is volledig in het donker gekleed en draagt zijn capuchon ver over zijn hoofd getrokken. Omdat de pompmedewerker vaker een overval heeft meegemaakt voelt hij dat dit mogelijk een onveilige situatie wordt. Daarom loopt hij direct naar het beveiligde, afgeschermde deel bij de kassa. Als de man de zaak binnenkomt, trekt hij meteen een mes en roept hij dat hij geld wil. De pompbediende kan dan net op tijd de deur van de beveiligde ruimt dichttrekken. Hij pakt zijn telefoon en belt 112. Dat is voor de overvaller aanleiding om er vandoor te gaan. Agenten die de aangifte opnemen verspreiden even later enkele foto’s van de overvaller. Hierop slaat een wijkagent aan. Hij meent de man te herkennen als een van zijn wijkbewoners. Als hij daar rond 17.00 uur aan de deur komt blijkt de man inderdaad exact dezelfde kleding te dragen als bij de overval. Hierop wordt hij aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak verder.