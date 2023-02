Meerdere veroordeelden aangehouden door FASTNL

De twee Polen boden op internet auto’s en landbouwvoertuigen te koop aan, maar leverden niet na een aanbetaling. De schade die ze hebben veroorzaakt heeft een waarde van 1,5 miljoen euro. Na het verzoek van FAST Polen traceerde FASTNL de 40-jarige man met zijn gezin op een vakantiepark in Ouddorp. Daar hielden ze hem in een vakantiewoning in de vroege ochtend aan. Met verkregen informatie kon later die dag in een winkelcentrum in Rijswijk de 52-jarige andere veroordeelde worden aangehouden. De rechtbank in Amsterdam buigt zich over hun overlevering aan Polen om de daar opgelegde straffen uit te zitten.