Doorzoekingen in onderzoek naar witwassen, drugs- en wapenhandel

Eerder werd in dit onderzoek al een 26-jarige man uit ’s-Hertogenbosch aangehouden. Hij zit nog vast. Tijdens het onderzoek kwamen de twee locaties in Berlicum in beeld. Het gaat om een woning en een garagebedrijf. Woensdagochtend 1 februari werd daar een inval gedaan.

Gedurende de dag werden beide locaties uitgebreid onderzocht. Daarbij werden diverse goederen en gegevensdragers in beslag genomen. Deze worden de komende tijd verder onderzocht. Vanwege het lopende onderzoek kunnen we op dit moment niet meer details delen.

Aanhouding

Tijdens de doorzoeking van het garagebedrijf werd ook een 60-jarige man uit Berlicum die in het pand aanwezig was aangehouden. Deze aanhouding staat los van het onderzoek, maar is vanwege een eerder geweldsincident. Ook hier kunnen we op dit moment niet meer details over delen.