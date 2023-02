Onderzoek naar explosie woning Lunenburgdam

De explosie zorgde voor veel schade aan het pand. Gelukkig raakte niemand gewond. Agenten hebben direct een onderzoek opgestart en sporen van de explosie veiliggesteld. Een verdachte werd op dat moment niet meer gevonden.

We willen mensen die die nacht of eerder iets bijzonders is opgevallen rond de woning vragen om contact met ons op te nemen. Heeft u camerabeelden, dashcambeelden of een deurbelcamera waarop iets staat wat het onderzoek kan helpen? Deel ze met ons via onderstaande mogelijkheden!