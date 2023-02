Zes personen aangehouden na aantreffen hennepkwekerijen in Harkema en Kootstertille

Totaal 602 hennepplanten aangetroffen

Op de locatie in Kootstertille werd in een loods een actieve kwekerij gevonden met in totaal 546 planten. Ook werden hier tientallen kilo’s hennep, contant geld en sieraden in beslag genomen. In Harkema werd in de woning een kwekerij met 56 planten aangetroffen.

Zes verdachten aangehouden

De politie heeft zes verdachten aangehouden. Het gaat om een man van 34 jaar en een vrouw van 33 jaar uit Harkema, een 30-jarige man uit Opende, een 59-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân en een 72-jarige man en 65-jarige vrouw uit Kootstertille. Tegen deze personen is proces-verbaal opgemaakt.

De verdachten zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. De hennep en de planten zijn in beslag genomen en de drugs zal worden vernietigd. Op in ieder geval één van de panden wordt beslag gelegd. Dit in verband met het ontnemen van crimineel vermogen.

Meld Misdaad Anoniem

De aanleiding voor het onderzoek naar deze hennepkwekerijen was een melding die gedaan is via Meld Misdaad Anoniem. Heeft u een vermoeden van een hennepkwekerij in uw omgeving? Meld dit dan, dan kunnen wij dit verder onderzoeken. Dit kan anoniem en 24 uur per dag via het online formulier. Daarnaast is M. zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.