Jongen gewond bij steekincident

Het slachtoffer meldde zich rond 16.50 uur bij een huisartsenpost in zijn woonplaats met een forse steekwond. Hulpdiensten verzorgden de 1e opvang waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd vervoerd en daar ter obervatie werd opgenomen. Het incident vond vermoedelijk plaats op de Neuweg nabij een sportveldje. Van de vermoedelijk eveneens minderjarige(n) verdachte(n) ontbreekt nog elk spoor. De politie stelt een onderzoek in. De situatie van de jongen is stabiel.