Dodelijk verkeersongeval Arlandaweg; politie zoekt getuigen en beelden

Getuigen en beelden gezocht

Omdat het nog steeds niet duidelijk is hoe dit ongeval is gebeurd, komt de politie graag in contact met getuigen die de aanrijding hebben gezien. Ook wil de politie mensen spreken die het slachtoffer mogelijk kort voor de aanrijding hebben gezien. Het slachtoffer droeg een zwarte leren jas, een bril, een bruine aktetas en een zwarte rugzak. Ook andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek is meer dan welkom. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij onderstaand registratienummer. Beelden kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal (van voor of tijdens de aanrijding)? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaande link.

2023026468