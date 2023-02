Gewonde man heeft geen zin om zijn verhaal te doen

Na de melding van de mogelijke steekpartij treffen agenten om 19.40 uur op de Teteringsedijk inderdaad een gewonde man (25) aan. Wat in eerste instantie een steekwond lijkt, blijkt later een verwonding te zijn die is aangebracht met een kapot geslagen fles. Het slachtoffer verklaart dan dat hij ruzie had met drie mannen. Ook zij zouden klappen van hem hebben gehad. Verder wil hij niets kwijt. Ondanks aandringen van de politie doet hij geen aangifte en bedankt hij de agenten voor verdere hulp. Desondanks is de politie op zoek naar getuigen of beelden van het voorval. Daarmee hoopt zij meer duidelijkheid te krijgen over het gewelddadige incident.