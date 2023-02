Verkoopster krijgt een mes op haar gericht tijdens overval

Het slachtoffer en haar collega zijn die vrijdagmiddag aan het werk in de kledingzaak aan de Ginnekenstraat in Breda. Zij zien hoe twee mannen de zaak binnen lopen. Een van hen blijft bij de deur staan, terwijl de andere man richting de kassa loopt. In zijn hand heeft hij een groot mes. Dat houdt hij dreigen voor het slachtoffer terwijl hij in het Engels geld eist en zegt dat zij de kassa voor hem moet openen. Als dat gebeurt, ligt daarin echter geen geld, maar alleen de twee telefoons van beide verkoopsters. De overvaller graait de telefoons uit de kassalade en dan maken daders zich uit de voeten. Korte tijd later wordt geprobeerd met de bankpasjes, die in de telefoonhoesjes zaten, te pinnen. Inmiddels hadden de slachtoffers hun bankpassen echter al geblokkeerd.