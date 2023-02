Drie drugslabs aangetroffen

In een woning aan de Reukenderweg in Nuth werd een in werking zijnde drugslab ontdekt. De bewoner van het pand werd aangehouden. Vervolgens werden ook in twee woningen aan de Italiëlaan in Heerlen vermoedelijke productielocaties aangetroffen. In verband met het gevaar voor de omgeving is een belendend perceel aan de Italiëlaan ontruimd. De Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) start zondag met een uitgebreid onderzoek in de drie woningen. Het onderzoek zal in totaal twee dagen in beslag nemen waarna de LFO de productielocaties ontmantelt.